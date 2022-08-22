Анкара, , 08:15 — REGNUM Четыре человека погибли, ещё трое получили ранения в результате столкновения грузового и легкового автомобилей в Турции. Об этом 22 августа сообщило издание Star.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла в районе Сейдикемер города Мугла, на трассе Фетхие Анталия в районе Донт. В результате столкновения произошло опрокидывание грузовика, который перевозил ульи с пчёлами.

Уточняется, что в ДТП погибли водитель легкового автомобиля, его личность устанавливается, а также три его пассажира. Пострадал водитель грузовика и ещё два человека. Пострадавшие были госпитализированы в ближайшее медучреждение, информация об их состоянии уточняется.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и полиция, всем пришлось использовать костюмы пчеловодов из-за разлетевшихся из опрокинутых ульев пчёл. Автотрасса в районе ДТП перекрыта, движение автотранспорта обеспечивается по альтернативным маршрутам. На место происшествия вызваны бригады пчеловодов для сбора ульев.

Причины и обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии пострадали девять человек в ДТП с опрокинувшимся автобусом