Калуга, , 10:13 — REGNUM В Калуге вечером 21 августа на улице Дорожной трёхлетний ребёнок выпал из окна пятого этажа многоквартирного жилого дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Игрушка на окне Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Ребёнок доставлен в медицинское учреждение. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Белоусове Калужской области 15 августа девочка четырёх лет выпала из окна второго этажа детского сада. Ребёнок был доставлен в медицинское учреждение.

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