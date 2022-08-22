Калуга, 22 августа, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В Калуге вечером 21 августа на улице Дорожной трёхлетний ребёнок выпал из окна пятого этажа многоквартирного жилого дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Игрушка на окне

Ребёнок доставлен в медицинское учреждение. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Белоусове Калужской области 15 августа девочка четырёх лет выпала из окна второго этажа детского сада. Ребёнок был доставлен в медицинское учреждение.