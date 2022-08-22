Джакарта, , 08:15 — REGNUM В Индонезии во время восхождения на гору Ринджани, расположенную в провинции Западная Нуса-Тенггара, погиб гражданин Израиля, сообщает CNN Indonesia.

Горы Иван Шилов © ИА REGNUM

Гражданин Израиля 37 лет был жителем столицы Тель-Авива. Поскольку Израиль и Индонезия не имеют дипломатических отношений, гражданин, как сообщается, въехал в страну по португальскому паспорту.

Индонезийский полицейский сообщил, что гражданин Израиля упал со склона горы высотой до 150 метров во время восхождения на высоту 3766 метров. Гражданин Израиля и два других туриста начали свое восхождение вместе с гидом.

Министерство иностранных дел Индонезии утверждает, что не получало никаких сообщений, связанных с этим инцидентом.