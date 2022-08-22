Херсон, 22 августа, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Сохранение «мовы» на освобожденных территориях лоббируют определённые политические силы в России. Об этом 22 августа заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мова

«Скорее всего, сохранение образования на «мове» выгодно противникам укрепления русской составляющей в России, не желающих (или испытывающих опасения) укрепления русского начала в России», — заявил эксперт.

То, что в Крыму уже произошла, а в ДНР и ЛНР сейчас происходит стремительная русификация массового сознания, их пугает, уверен Трухачёв.

«Кроме того, это выгодно системным либералам, всё ещё мечтающим договориться с Западом», — заключил политолог.

Напомним, что ранее ранее министр просвещения Сергей Кравцов выступил с идеей сохранения образования на «мове» на освобождённых в ходе спецоперации территориях.