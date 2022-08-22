Ростов-на-Дону, , 08:14 — REGNUM Ростовскую область 22 августа накроет пыльная буря. Такой прогноз синоптиков опубликован на сайте донского управления МЧС России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ростовская область Александр Погожев © ИА REGNUM

Согласно информации Ростовского гидрометцентра, в течение дня существенных осадков не прогнозируется. Днём в ряде территорий ожидается пыльная буря, вечером — кратковременный дождь с грозой. Порывы ветра будут достигать 21-23 метров в секунду.

В дневные часы столбики уличных термометров поднимутся до +29…+34 градусов.

В северо-восточных и центральных районах Ростовской области сохранится пожарная опасность самого высокого — пятого — класса.