Ростов-на-Дону, 22 августа, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Ростовскую область 22 августа накроет пыльная буря. Такой прогноз синоптиков опубликован на сайте донского управления МЧС России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM Ростовская область

Согласно информации Ростовского гидрометцентра, в течение дня существенных осадков не прогнозируется. Днём в ряде территорий ожидается пыльная буря, вечером — кратковременный дождь с грозой. Порывы ветра будут достигать 21-23 метров в секунду.

В дневные часы столбики уличных термометров поднимутся до +29…+34 градусов.

В северо-восточных и центральных районах Ростовской области сохранится пожарная опасность самого высокого — пятого — класса.