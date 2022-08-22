Оренбург, 22 августа, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Под Оренбургом в честь Дня Флага России оренбуржцы развернули российский флаг длиной 1,3 тыс. метра, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Флаг России

Вес флага составил около 600 кг, ширина 4,5 метра. Российский флаг, развёрнутый в Оренбургской области, на 288 метров больше триколора из Самарской области, установившего три года назад рекорд по длине.

«Триколор объединяет народы России, укрепляет наше единство, утверждает преемственность поколений. Мы поднимаем свой флаг в самые важные моменты жизни. Под ним ставятся спортивные рекорды, совершаются научные открытия, прорывы в промышленности и сельском хозяйстве, развивается культура. Под трехцветным флагом наши военнослужащие защищают безопасность российских границ и отстаивают национальные интересы», — сказал губернатор Оренбуржья Денис Паслер и добавил, что акция в Оренбурге является знаком уважения к российскому флагу.