Москва, , 08:13 — REGNUM Под занавес прошлой недели (19 августа) рубль результативно подорожал, и для этого у него были причины, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

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Ключевой поддержкой рублю сейчас выступает спрос на внутреннем рынке на фоне проходящего в эти дни очередного налогового периода.

До 25 августа российские компании должны погасить свои обязательства перед государством по части уплаты НДС, НДПИ и акцизов.

Заметное расширение интереса к рублю проявилось 18 августа, когда бизнес начал активно менять валютную выручку на отечественную валюту.

Пиковая фаза налогового периода придется на 22 и 23 августа, после чего котировки в рублевых парах начнут возвращаться к привычным проторгованным уровням.

Сырьевой фактор сейчас почти не оказывает влияния на курсообразование рубля. Баррель Brent 22 августа торгуется с понижением около $95,70, здесь виден явный стресс из-за роста курса доллара на глобальном рынке и страхов относительно общемировой рецессии.

Новости относительно закрытия ветки «Северного потока» в конце августа на ремонт вряд ли окажут на курс рубля существенное влияние. Однако отсутствие выручки в евро от продажи газа способно ослабить позиции евро в паре с рублем.

Доллар США сегодня будет следовать в диапазоне 58,50-60,00 руб., евровалюта — 59,00-60,50 руб.

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