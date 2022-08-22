Райчихинск, Амурская область, 22 августа, 2022, 08:11 — ИА Регнум. С администрации города Райчихинска в Амурской области взыскали средства за нападение собаки на пожилую женщину. Горожанка получила от мэрии через суд компенсацию морального вреда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 августа в пресс-службе прокуратуры региона.

Dineshraj Goomany Собака

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Собака укусила женщину за ногу в июле. Пострадавшая горожанка является инвалидом второй группы. Мэрия города и управление ветеринарии отказывались признавать необходимость выплачивать компенсацию, но прокуратура настаивала, и суд принял сторону надзорного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, администрацию Тынды Амурской области обязали выплатить компенсацию вреда 12-летнему ребёнку, на которого напали безнадзорные собаки. Семья девочки получит 20 тыс. рублей.