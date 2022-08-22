Сеул, , 08:12 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 59 046 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По его данным, 406 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны.

Эксперты отмечают, что показатель менее 100 тыс. случаев в день был зафиксирован в стране впервые за последние шесть дней.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло22 299 377. Также за минувшие сутки в стране скончались 65 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 26 109 человек. Уровень смертности составил 0,12%.