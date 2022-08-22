Уфа, , 08:11 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей республики с Днём Государственного флага Российской Федерации. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Российский триколор Дарья Драй, ИА REGNUM

«Российский триколор — символ могущества и величия нашей страны. Символ единства её народов, которые на протяжении многих веков живут в дружбе и согласии, уважают и защищают Отечество», — сообщил он.

Он подчеркнул, что Россия испытывает колоссальное давление.

«Но мы выстоим, мы — сильны, мы — вместе, и объединяет нас искренняя любовь к Родине», — сообщил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе в День Государственного флага России состоится автопробег автопробег «Вперед, Россия!»

Триколор снова стал государственным символом России в ноябре 1991 года. 20 августа 1994 года президент Российской Федерации Борис Ельцин издал Указ «О Дне Государственного флага Российской Федерации».