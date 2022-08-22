Киев, 22 августа, 2022, 08:08 — ИА Регнум. В случае, если в Донецкой Народной Республике (ДНР) пройдёт трибунал над пленными боевиками ВСУ, киевский режим может отказаться от проведения переговоров с Россией. Об этом 22 августа написал Владимир Зеленский в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Если наши люди будут выведены на эту сцену в нарушение всех договоренностей, всех международных правил, если будут злоупотребления… Это будет та черта, за которой никакие переговоры невозможны», — отметил он в своём сообщении.

Также Зеленский добавил, что реакция киевского режима на суд, в котором будут участвовать боевики ВСУ, будет «однозначной».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории бывшей УССР была замечена 200-метровая колонна американской военной техники.