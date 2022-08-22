* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:08 — REGNUM В афганской провинции Панджшер в результате конфликта между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) один человек погиб, ещё один получил ранения. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ResoluteSupportMedia

Это столкновение произошло утром 21 августа в местности Пишгор уезда Хендж между пуштунскими талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Источники утверждают, что причиной конфликта стало несогласие талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с началом боевых действий против сил Фронта национального сопротивления Афганистана в местностях Пишгор и Шаба.

По данным источников, боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не решаются идти в горы Пишгор и Шаба из-за сильных позиций Фронта сопротивления. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока ничего не сказали по поводу этих сообщений.

Отметим, что внутренние конфликты между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в разных районах провинции Панджшер происходили и раньше.