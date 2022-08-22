Петрозаводск, 31 августа, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Еще одного бойца, выполнявшего свой воинский долг в ходе специальной военной операции по защите Донбасса, потеряла Республика Карелия. Погиб рядовой контрактной службы Артем Белков.

Артем Белков

«Наш земляк из города Лахденпохья. В войсковой части был наводчиком мотострелкового отделения. Погиб на Донбассе 26 августа», — рассказал 31 августа на своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.

Он высказал глубокие соболезнования матери солдата, его родным и близким.

С начала специальной военной операции, по официальным данным, Карелия потеряла не менее 30 своих жителей, вставших на защиту Донбасса.