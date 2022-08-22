Томск, , 08:07 — REGNUM В Томской области началась программа реструктуризации бюджетных кредитов муниципалитетам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Бюджет 401(K) 2012

По данным департамента финансов области, до конца 2022 года будет реструктуризировано кредитов на общую сумму 230 млн рублей. По соглашениям сроки возврата денег увеличиваются до пяти лет.

«Реструктуризация бюджетных кредитов позволит муниципальным образованиям получить экономию по расходам на обслуживание муниципального долга, так как процентные ставки по бюджетным кредитам остаются на докризисных уровнях, от 4% до 8% годовых, до полного погашения бюджетных кредитов», — отметил начальник департамента Александр Феденёв.

Высвобожденные в этом году средства муниципалитеты смогут направить на первоочередные расходы, в том числе социальной направленности.