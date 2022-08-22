Ульяновск, 22 августа, 2022, 08:03 — ИА Регнум. В Ленинском районе Ульяновска прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве на 19 млн рублей при строительстве многоквартирного дома. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

Фигурантом уголовного дела стал 50-летний председатель правления жилищно-строительного кооператива. Его обвинили в крупном мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и неправомерном обороте платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

Следствие полагает, что обвиняемый предлагал гражданам приобрести квартиры в строящемся многоэтажном доме по улице Олега Кошевого в городе Ульяновске, при этом тратя получаемые средства на иные цели. По оценке правоохранителей, с сентября 2016 года по сентябрь 2018 года дольщикам был причинён ущерб более чем на 19 млн рублей.

Помимо этого, следствием установлено, что фигурант уголовного дела неправомерно занимался финансовыми операциями с деньгами, поступавшими на расчётные счета ряда подконтрольных ему коммерческих компаний.

Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение и направило уголовное дело в суд.

Напомним, по данным полиции, пострадавшими являются шесть человек.

Как сообщало ИА REGNUM , дело расследовало УМВД по Ульяновской области. В полиции полагают, что кооператив фактически не вёл финансово-хозяйственную деятельность, но для придания видимости работы заключались с подконтрольными организациями договора якобы на строительство дома и поставку материалов. Также правоохранители отмечали, что было построено «полтора этажа из трёх», при этом качество оказалось «крайне низким».