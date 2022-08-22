Барнаул, , 08:02 — REGNUM Власти Алтайского края 22 августа известили о росте строительства жилья в регионе. По данным Алтайкрайстата, в январе–июле 2022 года введено в эксплуатацию 607,223 тысяч кв. метров жилья. Это на 22% больше, чем в аналогичном периоде 2021 года.

Строительство Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В том числе, введено больше 300 тысяч кв. метров индивидуального жилья — 2219 домов и 305 тысяч кв. метров многоэтажного жилищного фонда — 39 домов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что председателю правительства РФ Михаилу Мишустину в ближайшее время направят инициативу о льготах для строителей малоэтажных домов «Известиям» рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский («Единая Россия»).

Инициативу поддерживает руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. По его словам, будущее — за малоэтажным строительством, а не за возвещением огромных «человейников».

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