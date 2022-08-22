Екатеринбург, , 08:13 — REGNUM В Екатеринбурге завершился военно-технический форум «Армия-2022». Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

форум «Армия-2022» в Екатеринбурге пресс-служба Центрального военного округа

Форум проходил с 19 по 21 августа на полигоне «Свердловский». Для горожан организовали выступление с участием служебных собак и комендантской роты ЦВО. Зрители также могли наблюдать за прыжками мастеров парашютного спорта.

В выставочной экспозиции в 2022 году было задействовано более 90 образцов исторической и современной военной техники. Кроме того, благодаря стилизованной площадке «Партизанская деревня» уральцы получили возможность познакомиться с конструкцией фронтового медицинского пункта Великой Отечественной войны.

Отметим, главной площадкой форума с 15 августа стал выставочный центр «Патриот» в Московской области. Однако уже с 19 августа открытие форума началось в других городах России.