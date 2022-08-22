Майма, Алтай, 22 августа, 2022, 07:58 — ИА Регнум. В Майминском районе Республики Алтай полицейские разбираются в обстоятельствах крупного ДТП, которое произошло поздно вечером 19 августа. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

МВД Республики Алтай ДТП на Алтае

34-летний водитель автомобиля Nissan Almera не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся с движущимся попутно автомобилем Hyundai Creta. После этого Ниссан отбросило на стоящий на обочине Toyota Allex, затем сбив 26-летнего пешехода и протаранив Nissan Sunny, автомобиль слетел в кювет.

В результате в больницу был доставлен пешеход. Виновник аварии, тем временем, скрылся с места ДТП, бросив машину. Сотрудники ГИБДД разыскали его в течение нескольких часов и доставили в отделение.

«В ходе разбирательства было установлено, что он сел за руль не имея права управления транспортным средством и находясь в состоянии алкогольного опьянения», — отметили в ведомстве.

Мужчину привлекли за оставление места ДТП, управление автомобилем без водительских прав, пьянство за рулём, а также за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Горном Алтае перевернулся грузовой ГАЗ-66, перевозивший туристов из Новосибирской области. В результате у двоих детей 6 и 10 лет диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Ещё одна девушка сломала руку.

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