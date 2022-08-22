Владивосток, 22 августа, 2022, 07:54 — ИА Регнум. В Приморье формируется отдельный ремонтно-восстановительный батальон «Арсеньевский» для участия в специальной военной операции за освобождение бывшей УССР от неонацизма, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная Операция

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В батальоне будут 280 военнослужащих-контрактников, которые эвакуируют выведенную из строя боевую технику, отремонтируют её и вернут в строй.

Отмечается, что в ряды подразделения вступили уже 140 человек. В батальон могут войти граждане России от 18 до 60 лет независимо от прописки и образования. Им полагается ежемесячная зарплата от 200 тыс. рублей, единовременные «подъёмные» в 300 тыс. и льготы участников СВО.

Как сообщало ИА REGNUM, добровольцы из двух ульяновских батальонов отправятся выполнять задачи специальной военной операции России [на территории б. УССР].