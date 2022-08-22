Вашингтон, , 07:51 — REGNUM Журналист издания American Thinker Джек Макферрин назвал падение афганского правительства после вывода американских войск в 2021 году «чудовищной внешнеполитической катастрофой», сообщает РИА Новости.

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Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Автор статьи уверен, что к этому привела склонность президента США Джо Байдена к односторонним действиям — при принятии решения он руководствовался только личным усмотрением, не прислушавшись к экспертам и профессионалам. Это нанесло США «невероятный ущерб» на международной арене.

«Решения главы США касательно Афганистана обернулись, вероятно, самой чудовищной внешнеполитической катастрофой с момента провалившейся попытки президента Картера спасти людей во время кризиса с американскими заложниками в Иране», — написал Макферрин.

Журналист отметил, что аналогичные решения, построенные на собственном убеждении Байдена, принимаются и внутри страны.

«Можно только догадываться, сколько еще ущерба он может причинить за оставшееся время на посту главнокомандующего. Боюсь, что ущерб окажется весьма внушительным», — написал автор.

Как сообщало ИА REGNUM, общий объем американской военной помощи киевскому режиму с момента прихода к власти президента США Джо Байдена составляет $10,6 млрд. Об этом 19 августа заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.