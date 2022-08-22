Асбест, Свердловская область, , 07:49 — REGNUM Нахамивший волонтёрам сын депутата думы Асбеста Свердловской области Дмитрия Александрина Егор снимет свою кандидатуру с выборов. Об этом его отец заявил на заседании политсовета местного отделения «Единой России», пишут СМИ.

Выборы ulleo

По его словам, это было их общее решение. Также он попросил освободить его от обязанностей заместителя секретаря отделения «ЕР».

Также выступил сам Егор. Он заявил, что сожалеет о произошедшем, и пояснил, что эмоции у него взяли верх.

Как сообщало ИА REGNUM, Егор, баллотировавшийся в депутаты в качестве самовыдвиженца, назвал волонтёра грязью. Видео появилось в соцсетях и вызвало широкий резонанс.