Якутск, 22 августа, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Из федерального бюджета Якутии выделены 5,59 млрд рублей. Этой суммы не хватает республике для строительства и реконструкцию аэропортов из-за роста цен на стройматериалы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 августа в пресс-службе правительства региона.

minstroyoren. orb.ru Реконструкция взлётно-посадочной полосы в аэропорту

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Дополнительное финансирование потратят на строительство аэропортового комплекса в городе Мирный, реконструкцию взлётно-посадочной полосы в аэропортах Якутска, Белой Горы, Вилюйска, Нерюнгри, Олёкминска, Сангар, Депутатского, Черского, Усть-Неры и Хандыги.

«Макроэкономическая ситуация в мире привела к удорожанию стоимости строительных материалов. Несмотря на это все начатые ранее работы должны быть выполнены в срок. И благодаря поддержке федерального центра поставленные ранее задачи будут исполнены», — отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Он подчеркнул, что развитие малой авиации — приоритетное направление для Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля Айсен Николаев сообщил, что в некоторых аэропортах есть отставание от графика строительных работ. Причиной проблем назывались рост цен на строительные материалы, сложности с логистикой и импортозамещением.