Пекин, , 07:47 — REGNUM Китайские исследователи обнаружили, что современная река Хуанхэ начала формироваться 1,25 млн лет назад, говорится в статье, опубликованной в журнале Science Bulletin, передает 21 августа газета China Daily.

Хуанхэ — желтая река Peretrem.com

Исследование истории формирования реки Хуанхэ и ее движущего механизма может предоставить жизненно важные доказательства, которые помогут нам понять, как взаимодействие между структурой и климатом повлияло на структуру географической среды Китая, сказал профессор Ланьчжоуского университета Ван Синь.

Он сказал, что Саньмэнся, как последнее ущелье вдоль главного течения реки Хуанхэ, играет ключевую роль в изучении формирования и эволюции системы реки.

Исследовательская группа из университета совместно с Институтом геологии при Китайском управлении по землетрясениям (CEA), Первым Центром мониторинга и применения при CEA, Университетом Симанэ и Китайским университетом наук о земле (Ухань) провели экологическое бурение и совместные исследования в центре бассейна Саньмэнся.

Они получили седиментологические, геохронологические данные и данные о происхождении из керна бурения близ Саньмэнься, в связи с чем пришли к выводу, что типичные отложения в русле реки с детритом из Блока Ордос в районах выше по течению начали накапливаться в Саньмэнься 1,25 млн лет назад.

Исследователи также предположили, что ускоренное понижение эвстатического уровня во время переходного периода середины плейстоцена, возможно, сыграло такую же важную роль, как и тектонизм, в возникновении и эволюции современной реки Хуанхэ. Это исследование открывает новую перспективу для изучения истории эволюции и модели развития водных систем крупных рек по всему миру.