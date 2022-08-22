Петропавловск-Камчатский, , 07:47 — REGNUM Магнитуда землетрясения, произошедшего у побережья Камчатки, составила, согласно уточнённым данным, 6,1. Об этом сообщила 22 августа пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

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Эпицентр землетрясения находился в акватории Камчатского залива в 125 км от населённого пункта Усть-Камчатск. Подземные толчки силой до трёх баллов ощущались в некоторых районах Усть-Камчатска.

Спасатели провели осмотр всех социально значимых и потенциально опасных объектов в Усть-Камчатске, в том числе образовательные учреждения, объекты тепло- и водоснабжения и жилые здания. Повреждений обнаружено не было, все объекты инфраструктуры функционируют в штатном режиме.

Пострадавших в результате землетрясения нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,5, которое было зарегистрировано сейсмологами у восточного побережья Камчатки.

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