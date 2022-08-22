Ульяновск, 22 августа, 2022, 07:47 — ИА Регнум. В Ульяновской области прокуратура взяла на контроль ход следственных мероприятия в связи с гибелью 16 человек в аварии на федеральной трассе. Также будет проверена организация безопасности дорожного движения на данном участке дороги, сообщает региональная прокуратура.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Надзорное ведомство взяло на контроль ситуацию с массовой гибелью людей в ДТП, которое произошло 21 августа. В аварии с участием микроавтобуса, по данным правоохранителей, на месте происшествия погибли 16 человек, ещё трое госпитализированы. По последним данным, жертвами стали 14 жителей Киргизии и двое граждан России.

«Руководством прокуратуры Ульяновской области организована проверка безопасности дорожного движения на данном участке 807 км автодороги М-5», — говорится в сообщении ведомства.

Следственный комитет РФ по данному факту возбудил уголовное дело. Прокуратура взяла на контроль взят ход мероприятий, проводимых следственными органами. В Николаевском районе в связи с происшествием введён режим ЧС муниципального характера.

Президент Киргизии Садыр Жапаров поручил вывезти тела погибших в ДТП в Ульяновской области спецрейсом.

Как сообщало ИА REGNUM , авария произошла 21 августа около 14.00 часов на федеральной трассе М-5 «Урал» в Николаевском районе Ульяновской области. Предварительно полиция установила, что водитель фуры не затормозил заблаговременно и въехал в микроавтобус, ожидавший своей очереди в реверсном движении на ремонтируемом участке дороги. Микроавтобус, в котором следовали жители Киргизии, оказался зажатым между двумя фурами.

В прокуратуре Ульяновской области отмечают, что большегруз марки ДАФ зарегистрирован в Саратовской области.