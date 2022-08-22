Улан-Удэ, , 07:38 — REGNUM В Бурятии с начала 2022 года на водных объектах погибли 34 человека, в том числе пять детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Тонущий человек ГУ МЧС по Красноярскому краю

За тот же период прошлого года в республике утонули 52 человека, из них десять детей. За последние пять лет, по словам начальника отдела безопасности людей на водных объектах Николая Зайцева, благодаря усилиям ведомства удалось снизить смертность на воде в два раза.

Спасатели всё чаще используют в профилактической работы современные технологии — паблики в соцсетях и мессенджеры. Кроме того, на берегах рек и озёр массово устанавливают предупреждающие знаки.

«В пятницу, субботу, воскресенье, особенно в жаркие дни, был массовый выход межведомственных групп во главе с представителями ГИМС с инспекторами, по патрулированию водоёмов», — добавил Николай Зайцев.

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