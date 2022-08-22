Шанхай, Китай, , 07:36 — REGNUM Согласно официальному объявлению, Шанхай распорядился отключить ландшафтное освещение для своих знаковых районов, включая Набережную Вайтань, Северную набережную и финансовый район Луцзяцзуй через реку Хуанпу, с 22 по 23 августа поскольку в этом районе наблюдается перебои с подачей электроэнергии, вызванные рекордно высокими температурами, сообщает газета China Daily.

Шанхай (сс) beludise

Согласно объявлению, опубликованному городским административным бюро по благоустройству и внешнему виду города, город может усилить такие меры, как приглушение наружной рекламы, строительных вывесок и ограничение использования электроэнергии наружными строительными проектами в часы пик, если дефицит электроэнергии усугубится.

Шанхай, где проживает около 25 млн человек, переживает самое жаркое лето с 1961 года, зафиксировав рекордные шесть дней с самыми высокими температурами, превышающими 40 градусов Цельсия. 21 августа стало 47-м днем города этого лета, когда столбики термометров поднялись выше 35 градусов Цельсия.

Изнуряющая жара также накрыла многие районы страны, особенно бассейн Сычуани и регионы в среднем и нижнем течении реки Янцзы, что вызвало огромный спрос на охлаждение воздуха при высыхании водохранилищ в регионах, энергоснабжение которых которые в основном зависит от плотин.

Засуха, вызванная постоянной жарой, привела к сокращению расхода воды по главному руслу реки Янцзы до менее чем половины от среднего уровня последних пяти лет. Ранее на этой неделе Чэнду, столица провинции Сычуань, и Чунцин приняли аналогичные меры по экономии энергии. Ранее Метеорологическое управление Китая заявило, что страна переживает самый продолжительный период устойчивых высоких температур с тех пор, как в 1961 году начались наблюдения.