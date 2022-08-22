Иркутск, , 07:36 — REGNUM Жителей Иркутской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий. По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 августа днём местами по области ожидаются порывы западного северо-западного ветра 15-20 м/с, дожди, грозы.

Гроза Pixabay.com

По области: переменная облачность, без существенных осадков, местами кратковременные дожди, днём в северо-западных, верхнеленских, центральных районах кратковременные дожди, в отдельных районах утром туман, днём грозы, ветер юго-западный, юго-восточный с переходом на северо-западный, западный 5-10 м/с, днём местами порывы 15-20 м/с, температура ночью +5, +10°, при прояснении до 0°, днём +14, +19°, при облачной погоде +7, +12°.

По Байкалу: переменная облачность, местами кратковременные дожди, днём грозы, утром туман, ветер юго-западный, южный с переходом днём на северо-западный 6-11 м/с, местами по югу и средней части порывы ночью до 14 м/с, днём 15-20 м/с, температура ночью +6, +11°, днём +14, +19°.

Как сообщало ИА REGNUM, 19–20 августа в западных и верхнеленских районах, в пониженных формах рельефа Иркутской области случились заморозки до — 3°C.

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