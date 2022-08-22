Киев, , 07:33 — REGNUM На территории бывшей УССР замечена 200-метровая колонна американской военной техники.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Видеокадры были сняты в западной части во время плановой остановки конвоя. 18 бронеавтомобилей International MaxxPro создали почти 200-метровую колонну. На сегодняшний день на вооружении может быть уже около 80 американских бронированных автомобилей International MaxxPro, и, хотя последние несут довольно слабое вооружение, они способны выдерживать достаточно серьёзные взрывы и попадания из крупнокалиберного стрелкового автоматического вооружения», — сообщает интернет-портала Avia. pro.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер Чехии Петр Фиала на мероприятии в честь годовщины ввода войск СССР в Чехословакию заявил, что Прага продолжит оказывать всестороннюю военную и гуманитарную помощь киевскому режиму.