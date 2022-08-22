Пекин, , 07:28 — REGNUM Семейство ракет-носителей «Чанчжэн», основной парк ракет-носителей Китая, установило новый рекорд по успешному запуску подряд после запуска «Чанчжэн-2D» в минувшие выходные, сообщает 22 августа газета China Daily.

Запуск ракеты Чанчжэн-11 Cristóbal Alvarado Minic

По данным ведущего космического подрядчика страны China Aerospace Science and Technology Corp., ракета стартовала 20 августа с космодрома Сичан в провинции Сычуань, а затем вывела на заданные орбиты серию спутников «Яогань 35-04», четвертую группу космических аппаратов в сети дистанционного зондирования «Яогань 35».

Дистанционное зондирование — это процесс обнаружения и мониторинга физических характеристик местности путем измерения ее отраженного и излучаемого излучения на расстоянии, обычно с самолета или спутника. В пресс-релизе говорится, что спутникам поручено проводить научные эксперименты, изучать земельные ресурсы, прогнозировать урожайность сельскохозяйственных культур и помогать в предотвращении стихийных бедствий и оказании чрезвычайной помощи.

С 5 мая 2020 года серия ракет «Чанчжэн» осуществила 103 последовательных успешных запуска, всего за 27 месяцев доставив на орбиту 200 космических аппаратов, включая модули космической станции, лунный зонд, марсианский зонд и пилотируемые космические корабли. Предыдущий рекорд успешных пусков «Чанчжэн» подряд составлял 102, и был установлен в период с 1996 по 2011 год.

Ракета «Чанчжэн 2D», спроектированная и построенная Шанхайской академией космических технологий компании, приводится в движение жидким топливом и имеет стартовую тягу 300 метрических тонн. Она способна выводить космические аппараты общим весом 1,2 тонны на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км.

Компания China Aerospace Science and Technology Corp разрабатывает пилотируемую ракету следующего поколения и сверхтяжелую ракету-носитель, которые она планирует использовать для отправки миссий с экипажем на Луну и осуществления будущих экспедиций на Марс, Юпитер и астероиды, говорится в сообщении компании.