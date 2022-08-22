Барнаул, , 07:28 — REGNUM Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравл горожан с Днем Государственного флага России. В сего обращении, в частности, сказано:

Флаг России Юлия Карнаева © ИА REGNUM

«Триколор — один из главных государственных символов, объединяющих россиян. Бело-сине-красный стяг напоминает нам о великом прошлом страны, вдохновляет на новые свершения во имя настоящего и будущего нашего Отечества.

Убежден, что только вместе — своим трудом, любовью и заботой — мы можем приумножать достояние страны и защищать свои национальные интересы. Пусть наши достижения и победы укрепляют наш общий дом – Россию!».

Как сообщало ИА REGNUM, с Днём Государственного флага граждан России поздравил президент Российской Федерации Владимир Путин. В своём видеообращении, опубликованном 22 августа, он напомнил, что российский флаг впервые был поднят более трёх веков назад на первом российском военном корабле и с тех пор оставался символом России в сложные периоды её истории.

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