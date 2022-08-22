22 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Пользователи соцсетей в Италии обсуждают российский флаг, который неизвестные подняли на одной из вершин итальянских Альп

Владимир Бадмаев, , 10:07 — REGNUM Борьба со всем, что связано с Россией, с самого начала натолкнулась в Европе на глухое недовольство простых граждан. Эти настроения проще всего заметить по комментариям в соцсетях, однако изредка они вырываются наружу, в реальный мир, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Флаг России Юлия Карнаева © ИА REGNUM

На этот раз итальянских русофобов разозлил российский флаг, развевающийся над одной из знаковых вершин Чима Ланчия в провинции Тренто на севере Италии. Поднятый неизвестными флаг заметил некий турист Андреа Визиоли, отдыхавший в Каризоло. Этот факт настолько не понравился туристу, что он решил пожаловаться карабинерам.

«В этих горах наши деды погибли на войне, и поэтому этот символ, который сегодня разжигает продолжающуюся войну, не может висеть на символе христианского мира», — объяснил своё раздражение турист.

Карабинеры пока никакого ответа активному гражданину не дали. Вполне возможно, что этот случай так и остался бы лишь эпизодом в жизни самого Визиоли и его знакомых, если бы не итальянские СМИ, растиражировавшие его слова о «флаге, разжигающем войну».

Однако в соцсетях жертвой критики стал сам турист, которому напомнили, что в этих горах в годы Первой мировой войны погибло много русских военнопленных. В годы Второй мировой в этих же горах советские солдаты, бежавшие из нацистских концлагерей, вливались в итальянское партизанское движение.

«Наши предки тогда воевали против австрийцев… а русские были нашими союзниками. Изучение истории время от времени полезно и позволило бы избежать глупых ситуаций, в которых оказываются в том числе журналисты», — отметил Алессио П.

Итальянские добровольцы на параде в Плевле

«Наши деды в той войне были союзниками русских, так что я не вижу никакой проблемы», — добавил Серджио Г.

«Стоило бы напомнить этому невежественному господину, что австро-венгры в районе Адамелло использовали несколько сотен русских военнопленных для выполнения тяжёлых работ, и многие из них там погибли. А этот крест — в память о погибших солдатах, так что вам стоит заткнуться и просто склонить голову», — эмоционально призвал Микеле Г.

«Этот идиот не додумался ещё до призывов изменить название Strada dei Russi (дорога русских) над Канацеи? Она была названа так потому, что австрийцы заставляли русских пленных строить дорогу, и их там погибли сотни», — пишет Джузеппе А.

«Русские были союзниками партизан… Короткая память у нас, впрочем, даже Бениньи превратил русских в американцев», — заметил Кристиан П.

Многие комментаторы в принципе не понимают, в чём проблема, что российский флаг развевается над горой. Учитывая, что Италия стоит перед масштабным экономическим кризисом.

«В Италии гостиницы, дворцы спорта и так далее полны флагами других стран, там тысячи российских знамён, а также красных с серпом и молотом, китайских, вьетнамских… Вам нечем заняться, кроме как ходить по горам менять флажки?» — недоумевает Элио К.

Партизаны в Италии. 1944

«Может, нам стоит подумать о наших реальных проблемах, которых много, а осенью будет ещё больше. У нас будет тяжёлый кризис! Какое вам дело до флага?» — возмутился Джузеппе М.

«Если Великая война (как называют в Европе Первую мировую войну) и должна была нас чему-то научить, то только тому, что никакому флагу не место на кресте», — считает Лоренцо К.

«Очередной повод для разжигания ненависти к России», — заключила Дина Б.