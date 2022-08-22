Норильск, Красноярский край, 22 августа, 2022, 07:27 — ИА Регнум. Подозреваемый в покушении на изнасилование двух женщин задержан в городе Норильске (Красноярский край). Об этом ИА REGNUM сообщили 22 августа в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Pixabay.com В наручниках

По данным ведомства, расследование уголовного дела, возбуждённого по факту покушения на изнасилование двух жительниц Норильска (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ), продолжается.

По версии следствия, рано утром 20 августа неизвестный мужчина напал на двух женщин, которые шли около домов по улице Металлургов и улице Нансена. Злоумышленник попытался их изнасиловать, но не смог, так как его спугнули прохожие.

Следователям и полицейским удалось задержать мужчину. Им оказался 23-летний житель Республики Северная Осетия-Алания. Он приехал в Норильск в мае 2022 года.

Злоумышленник будет допрошен. Решается вопрос о мере пресечения. Расследование продолжается.

Добавим, за семь месяцев 2022 года в Красноярском крае зарегистрировано 26 771 преступление, в том числе 6976 тяжких и особо тяжких.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области жителю Тайшетского района вынесен приговор за изнасилование малолетней.

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