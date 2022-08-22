Чебоксары, 22 августа, 2022, 07:26 — ИА Регнум. В столице Чувашии установили рекорд России, выстроив самый большой хоровод. Участниками мероприятия стали более 12,7 тыс. человек, сообщил в телеграм-канале глава администрации Чебоксар Денис Спирин.

https://gcheb.cap.ru/ Хоровод в Чебоксарах

Рекорд был установлен 21 августа — в День празднования 553-летия чувашской столицы. В городе выстроили самый массовый хоровод в стране: первоначально власти прогнозировали участие не менее 2,7 тыс. участников, затем заявили о 8 тыс. человек, но по факту насчитали более 12,7 тыс. участников.

«Чебоксары, мы поставили рекорд России. Нас было 12 731 человек в едином хороводе. Скоро увидим достижение на страницах Книги рекордов России! Теперь каждый участник — часть истории, которую мы написали вместе», — написал Денис Спирин, поблагодарив всех участников.

Данный рекорд официально зарегистрирован, руководству города вручён сертификат рекорда.

Напомним, самый большой хоровод в стране был приурочен к празднованию 553-летия Чебоксар. Он выстроен на территории Чебоксарского залива, который разделили на 17 секторов с отдельным входом: в каждом был свой ведущий, который помогал поддерживать праздничную атмосферу и координировать шествие хоровода. С расстановкой помогали 350 волонтёров.

Как сообщало ИА REGNUM, 2013 году на Дне города Чебоксары поставили рекорд в России, организовав «Самую массовую утреннюю зарядку». Участниками утренней разминки стали более 28 тыс. жителей и гостей чувашской столицы.