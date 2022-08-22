Якутск, , 07:26 — REGNUM Более 30 торговых точек в Якутске будут вынуждены прекратить продажу спиртного из-за изменений в законодательстве города. Изменено расстояние, на котором они должны находиться от школ, детских садов, больниц, жилых домов, спортивных и транспортных объектов, сообщило ЯСИА 22 августа.

Алкоголь Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

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Теперь расстояние от соцобъектов должно составлять 200 метров — на 100 метров больше, чем было раньше, от школ — 300 метров. От жилых домов алкоточки будут удалены на 50 метров. Владельцы объектов, которых коснутся новые правила, будут уведомлены заранее о необходимости перестать продавать спиртное. Постановление вступает в силу с 1 сентября.

Далее в мэрии Якутска намерены увеличить площадь зала для точек, которые торгуют спиртным как организации общественного питания. Эта мера приведёт к закрытию 75 алкоточек.

Как сообщало ИА REGNUM, каждый день пьют спиртное 2% якутян, раз в неделю — 19%, раз в месяц — 35%. Опрос среди совершеннолетних жителей региона проводил в марте центр управления республикой.