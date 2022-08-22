Москва, , 07:21 — REGNUM Платёжные системы «Мир» и RuPay могут взаимно признать Россия и Индия. Об этом 21 августа сообщило издание Deccan Herald.

МИР Sdelanounas.ru

Отмечается, что такой шаг значительно облегчит для прибывающих в Россию из Индии и наоборот возможность совершать банковские операции с помощью карт «Мир» и RuPay без каких-либо сложностей.

Как уточняет издание, данный вопрос обсуждался в ходе двусторонних встреч, в частности, во время визита советника по национальной безопасности Индии Аджита Довала в Москву, который состоялся 17 и 18 августа. Довал встретился с секретарём Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым, с вице-премьером РФ, главой Минпромторга России Денисом Мантуровым и другими представителями правительства России.

Напомним, на сегодняшний день отечественную платёжную систему «Мир» используют уже 11 стран. Это — Абхазия, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Турция, Узбекистан, Южная Корея и Южная Осетия.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия ведёт переговоры с рядом стран мира об использовании российских платёжных карт.

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