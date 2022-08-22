Барнаул, , 07:19 — REGNUM Инициативу о льготах для строителей малоэтажных домов поддерживает руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM довод гендиректора ДОМ. РФ Виталия Мутко о том, что строителям малоэтажного жилья приходится конкурировать на рынке с фирмами, которые осуществляют свою деятельность без разрешений, сертификатов качества, он пояснил:

Строительство жилья Inginstroy.ru

«Я считаю, что государство должно в принципе поддерживать строителей, а строителей малоэтажного жилья — в частности. Ведь стройка — это один из основных локомотивов экономики в целом, но в сегодняшней экономической ситуации строителям без поддержки очень тяжело. Как показывает практика многих зарубежных стран, будущее - за малоэтажным строительством, а не за возвещением огромных «человейников».

Однако в современной России рынок малоэтажного строительства сложно назвать цивилизованным — строят все, кому не лень, и что самое грустное, как не лень. Поэтому поддерживать застройщиков, работающих официально (со всеми необходимыми разрешениями и сертификатами) можно и нужно.

Считаю, что это самым благоприятным образом скажется на рынке малоэтажного строительства. Ведь если появится господдержка, увеличится количество желающих строить, появится конкуренция, а значит по потенциально повысится качество строительства и снизятся цены на возводимые объекты».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что председателю правительства РФ Михаилу Мишустину в ближайшее время направят инициативу о льготах для строителей малоэтажных домов «Известиям» рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский («Единая Россия»).

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