Санкт-Петербург, , 07:21 — REGNUM Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области получил крупный финансовый иск в адрес Минобороны России и ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь». Претензии, которые пока не приняли к производству, превышают 1,78 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Министерство обороны РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Иск от АО «Заслон» был подан 16 августа 2022 года. Третьими лицами в этом деле участвуют АО «Ратеп», ФГУП «Ростовский-на-дону научно-исследовательский институт радиосвязи» и АО «Всероссийский научно-исследовательский Институт радиотехники».

Сумма исковых требований — 1 789 229 992,17 рубля. Иные детали заявления пока не раскрывались.

Напомним, ранее само министерство обратилось с исками к двум крупным предприятиям России — к производителю вооружения ПАО «Завод «Тула», с которого взыскивают более 77 млн рублей, и к АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского» (иск на 7,7 мл рублей). Оба дела арбитраж Москвы начнёт разбирать в конце сентября.