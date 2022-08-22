Санкт-Петербург, 22 августа, 2022, 07:21 — ИА Регнум. Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области получил крупный финансовый иск в адрес Минобороны России и ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь». Претензии, которые пока не приняли к производству, превышают 1,78 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

Иск от АО «Заслон» был подан 16 августа 2022 года. Третьими лицами в этом деле участвуют АО «Ратеп», ФГУП «Ростовский-на-дону научно-исследовательский институт радиосвязи» и АО «Всероссийский научно-исследовательский Институт радиотехники».

Сумма исковых требований — 1 789 229 992,17 рубля. Иные детали заявления пока не раскрывались.

Напомним, ранее само министерство обратилось с исками к двум крупным предприятиям России — к производителю вооружения ПАО «Завод «Тула», с которого взыскивают более 77 млн рублей, и к АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф. Э. Дзержинского» (иск на 7,7 мл рублей). Оба дела арбитраж Москвы начнёт разбирать в конце сентября.