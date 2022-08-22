Пекин, , 07:14 — REGNUM Лао Жунчжи, которая в прошлом году была приговорена к смертной казни за причастность к многочисленным убийствам, отвергла обвинения в умышленном убийстве на втором судебном процессе в Народном суде высшей инстанции провинции Цзянси, сообщает 22 августа газета China Daily.

Смертная казнь Иван Шилов © ИА REGNUM

И обвинение, и защита высказали мнения о том, являлись ли действия Лао преднамеренными, а также о приговоре, который она получила в ходе первого судебного процесса на трехдневном слушании в городе Наньчане провинции Цзянси. Суд заявил, что приговор Лао будет объявлен позже.

Лао была признана виновной в умышленном убийстве, ограблении и похищении людей и в сентябре прошлого года была приговорена к смертной казни Народным судом промежуточной инстанции Наньчана в Цзянси. Она обжаловала приговор.

Во время этого судебного разбирательства суд промежуточной инстанции заявил, что Лао, родившаяся в Цзянси в 1974 году и работавшая учительницей начальной школы, вступила в сговор со своим бывшим бойфрендом Фа Цзыином в совершении преступлений, которые имели место в период с 1996 по 1999 год. Лао выбирала цели, работая в развлекательных заведениях, а Фа совершал преступления.

Пара участвовала в ограблениях, похищениях и убийствах в Наньчане, в Вэньчжоу в провинции Чжэцзян, в Чанчжоу в провинции Цзянсу и в Хэфэе в провинции Аньхой. По данным суда промежуточной инстанции, их действия привели к гибели семи человек.

Фа был схвачен в 1999 году. Он был приговорен к смертной казни и казнен позже в том же году. Лао провела около 20 лет в бегах, используя ряд фальшивых удостоверений личности, чтобы избежать поимки, пока ее не поймали в провинции Фуцзянь в 2019 году.

Во время второго судебного процесса Лао призналась в участии в похищении и ограблении, но отрицала все обвинения в убийстве, утверждая, что ее бывший парень физически и психологически манипулировал ею, отмечает издание ThePaper.cn. В своем последнем слове Лао извинилась перед жертвами, но заявила, что ее преступления не заслуживают смертной казни.

Прокуратура опровергла утверждения Лао, заявив, что в ее показаниях было много противоречий. Например, утверждая, что она была изнасилована Фа и сделала два аборта, Лао также сказала, что ладила с ним, как с любой обычной парой, и даже называла его «семьей» во время судебного процесса.

После того, как прокуратура представила доказательства, доказывающие, что Лао не делала аборт в больнице, которую, по ее утверждению, посещала, она изменила свои показания, заявив, что сделала это в небольшой клинике. Прокуратура утверждает, что доказательства свидетельствуют о том, что смертный приговор должен быть оставлен в силе.