Хакасия скорбит по погибшему в ходе спецоперации военнослужащему
Абакан, 22 августа, 2022, 07:14 — ИА Регнум. В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации территории б. УССР погиб 33-летний военнослужащий из Хакасии Александр Патрикеев.
Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Хакасии, Александр Патрикеев геройски погиб 15 августа, выполняя боевые задачи в ходе спецоперации.
Рядовой Патрикеев проходил военную службу в воинской части на Курильских островах. Был наводчиком в мотострелковом батальоне. Награждён орденом Мужества посмертно.
Власти Хакасии выразили соболезнования родным и близким военнослужащего. «Склоняем голову перед доблестью и мужеством павшего героя. Вечная память и вечная слава!» — подчеркнул глава республики Валентин Коновалов.
Защитника Отечества похоронят со всеми воинскими почестями в посёлке Копьево.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что в ходе спецоперации погиб 33-летний уроженец Хакасии капитан Юрий Тинников.
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