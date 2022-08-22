Абакан, 22 августа, 2022, 07:14 — ИА Регнум. В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации территории б. УССР погиб 33-летний военнослужащий из Хакасии Александр Патрикеев.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Хакасии, Александр Патрикеев геройски погиб 15 августа, выполняя боевые задачи в ходе спецоперации.

Рядовой Патрикеев проходил военную службу в воинской части на Курильских островах. Был наводчиком в мотострелковом батальоне. Награждён орденом Мужества посмертно.

Власти Хакасии выразили соболезнования родным и близким военнослужащего. «Склоняем голову перед доблестью и мужеством павшего героя. Вечная память и вечная слава!» — подчеркнул глава республики Валентин Коновалов.

Защитника Отечества похоронят со всеми воинскими почестями в посёлке Копьево.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о том, что в ходе спецоперации погиб 33-летний уроженец Хакасии капитан Юрий Тинников.

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