Анкара, , 07:13 — REGNUM На заседании кабинета министров Турции в понедельник 22 августа обсудят инициативы по примирению оппозиции и президента Сирии Башара Асада, написала газета Sabah.

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Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

Заседание кабмина пройдёт под председательством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. На нём также рассмотрят вопросы внутренней и внешней политики, развития экономики и проект социального жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара не преследует своей целью свержение в Сирии президента арабской республики Башара Асада, прокомментировал 20 августа российский сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале.