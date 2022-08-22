Ульяновск, 22 августа, 2022, 07:06 — ИА Регнум. Добровольцы из двух ульяновских батальонов «совсем скоро» отправятся выполнять задачи специальной военной операции России на территории б. УССР. Об этом написал в телеграм-канале губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Глава региона сообщил, что встретился с добровольцами из именных батальонов «Симбирск» и «Свияга», которые сформированы в регионе. Отмечается, что были осмотрены условия проживания, от которых осталось «хорошее впечатление», обсуждались меры социальной поддержки, в том числе членов семей, а также было оценено, как «проходит боевое слаживание».

Алексей Русских заявил, что из центра подготовки «совсем скоро» бойцы отправятся выполнять задачи специальной военной операции, «встав плечом к плечу с другими российскими военными».

«Лично пообщался с парнями и их командирами. Гордимся нашими бойцами!» — написал губернатор.

Он также добавил, что для добровольцев собран дополнительный гуманитарный груз. Что именно вошло в состав данной партии, не уточняется.

Помимо этого, Русских передал добровольцам письма и рисунки детей из лагеря «Артеково» в Чердаклинском районе.

Напомним, в Ульяновской области из состава добровольцев формируются батальоны «Симбирск» и «Свияга». Бойцы получат из регионального бюджета в виде единовременной финансовой поддержки 300 тыс. рублей. Также в Ульяновской области утвердили перечень мер поддержки семьям военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции России.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее из Ульяновска детям ЛНР отправили три школьных автобуса с символикой России и канцелярскими принадлежностями.