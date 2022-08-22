Циндао, Китай, 22 августа, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Высокоскоростной пассажирский электропоезд и инспекционный поезд, специально предназначенные для высокоскоростной железной дороги Джакарта — Бандунг в Индонезии, покинули порт Циндао в провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает 21 августа агентство Синьхуа.

N509FZ Высокоскоростной поезд Fuxing Hao в Пекине

Поезда были спроектированы и изготовлены компанией CRRC Qingdao Sifang Co., Ltd. для знакового проекта в рамках инициативы «Один пояс, один путь». По данным компании, первые поезда прибудут в Джакарту к концу августа, а доставка остальных будет завершена партиями к началу 2023 года.

Опираясь на передовую технологию скоростных поездов «Фусин», поезда имеют максимальную рабочую скорость 350 км/ч и были спроектированы и изготовлены в соответствии с китайскими стандартами и адаптированы к местным условиям эксплуатации и условиям движения в Индонезии, а также к местной культуре.

Высокоскоростная железная дорога Джакарта — Бандунг общей протяженностью 142 км соединяет Джакарту, столицу Индонезии, и Бандунг, известный туристический город Индонезии.