Токио, , 07:01 — REGNUM Как минимум девять человек пострадали в результате ДТП с опрокинувшимся и загоревшимся пассажирским автобусом в центральной части Японии. Об этом 22 августа сообщает агентство Kyodo.

ДТП

Авария произошла около 10:00 по местному времени (04:00 мск) на скоростной автомагистрали в городе Нагоя. После опрокидывания автобус загорелся. Кроме того, на месте ДТП столкнулись несколько автомобилей.

Прибывшие на место ДТП пожарные ликвидировали возгорание, уточняется, что автобус выгорел практически полностью. Кроме того, сгорел один из автомобилей, который автобус зацепил при опрокидывании. Автострада в районе происшествия перекрыта, водителей просят выбирать пути объезда.

По предварительным данным, автобус является собственностью транспортной компании Aoi Kotsu, осуществляющей перевозки между железнодорожной станцией Нагоя и аэропортом. Количество пассажиров, которые находились в автобусе в момент ДТП, неизвестно. Как уточняет телеканал NHK, в результате ДТП пострадали девять человек, двое из них не подают признаков жизни.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с пассажирским автобусом в центральной части Японии.

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