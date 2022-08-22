Чунцин, Китай, 22 августа, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Продолжительная засуха и аномальная жара вызвали многочисленные лесные пожары в горных районах города центрального подчинения Чунцина на юго-западе Китая, сообщает 22 августа агентство Синьхуа.

(сс) xiquinhosilva Чунцин

Для тушения пожаров было мобилизовано более 5000 спасателей, включая пожарных, вооруженные силы и профессиональные спасательные команды, а также семь вертолетов. Более 1500 человек были эвакуированы в безопасные места. Пока сообщений о жертвах не поступало. В последнее время значительная часть Китая пережила волну жары. Чунцин, например, переживает самую суровую жару с 1961 года.

Национальная обсерватория Китая продлила красный уровень тревоги в связи с высокими температурами, что является самым серьезным предупреждением в ее четырехуровневой системе реагирования. Уже 10-й день подряд Национальный метеорологический центр продлевает красную тревогу в связи с высокими температурами.

По данным Метеорологического управления Китая, продолжающиеся волны жары, по прогнозам, будут постепенно ослабевать, начиная с 26 августа.