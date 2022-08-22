Москва, , 07:00 — REGNUM Крупный контракт, связанный с сопровождением автоматизированных информационных систем ФНС России, планируется подписать по итогам соответствующего тендера. Он намечен на 8 сентября 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

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Стартует тендер, финансируемый из федерального бюджета, с ценой 2 232 846 200 рублей. Контрактом будет предусмотрено четыре этапа его реализации — до середины ноября 2023 года.

В документации к закупке уточняется, что ФНС обеспечивает эксплуатацию двух информационных систем — АИС «Налог-3» и федеральной информационной адресной системы (ФИАС), обеспечивающей формирование, ведение и использование государственного адресного реестра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале августа 2022 года это же ведомство подписало контракт стоимостью более 0,5 млрд рублей с «Главным научным внедренческим центром», в задачи которого входит развитие АИС «Налог-3». В целом планируется восемь этапов доработок.

Тем временем, Минэкономразвития России готовится запустить новую информсистему — ГИС «Нормотворчество», за создание которой оно готово заплатить свыше 286 млн рублей.