Ульяновск, , 06:52 — REGNUM В Ульяновской области уровень погодной опасности снижен с оранжевого на жёлтый, при этом сохраняется аномальная жара. Об этом сообщает управление МЧС.

Лес Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным ведомства, с 22 по 26 августа в большинстве районов ожидается жара +30…+33 градуса. В связи с чем в области объявляется жёлтый уровень опасности (стихия потенциально опасна).

По прогнозу Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в лесах большинства районов сохранится высокая пожарная опасность (четвёртый класс), местами чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.

Напомним, 9 августа в Ульяновской области из-за жары и высокой пожароопасности ограничено пребывание граждан в лесах. На границах лесов организованы контрольно-пропускные пункты. Ранее в 12 муниципалитетах ввели особый противопожарный режим.

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Как сообщало ИА REGNUM , с 17 по 22 августа в Ульяновской области из-за пожарной опасности был объявлен оранжевый уровень опасности (опасные погодные условия).

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